Зеленський та Байден обговорили ескалацію російських військ на кордоні з Україною

Президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Джо Байден провели телефонну розмову, у якій обговорили нарощення Росією військ поблизу східного кордону з Україною.

«Президент Сполучених Штатів поінформував мене про зміст своїх переговорів з Путіним. Ми також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі та торкнулися розвитку внутрішніх реформ в Україні», — зазначив президент Зеленський у Twitter.

Додаткову інформацію про зміст розмови оприлюднив Офіс президента у короткому релізі. Там ідеться, що ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, США разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

«Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства України в НАТО залежить винятково від волі українського народу», — наголосив Єрмак, додавши, що розмова тривала півтори години.

За словами глави ОП, Україна не має намірів нападати на кого-небудь, а навпаки наполяє на повному режимі припинення вогню на Донбасі.

Також у релізі сказано, що глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проєкт «Північний потік – 2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.