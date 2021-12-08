Франція попередила Росію про «серйозні наслідки» в разі нападу на Україну

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що на Росію чекають «жорсткі стратегічні наслідки», якщо вона продовжить загрожувати Україні вторгненням.

Слова уряду цитує посольство Франції у США.

«Росії були передані рішучі сигнали про жорсткі стратегічні наслідки в разі нового нападу на територіальну цілісність України», — йдеться в поясненні посольства.

В уряді Франції наголосили, що дуже пильно стежать за ситуацією в Україні.

«Як кілька разів говорили глави держав та урядів країн НАТО минулого тижня, ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Глави держав та урядів заявили про свою рішучість поважати її суверенітет», — заявили у французькому МЗС.

Нагадаємо, у вівторок, 7 грудня, між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.