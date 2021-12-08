Франция предупредила Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россию ждут «жесткие стратегические последствия», если она продолжит угрожать Украине вторжением.

Слово правительства цитирует посольство Франции в США.

«России были переданы решительные сигналы о жестких стратегических последствиях в случае нового нападения на территориальную целостность Украины», — говорится в объяснении посольства.

В правительстве Франции подчеркнули, что очень внимательно следят за ситуацией в Украине.

«Как несколько раз говорили главы государств и правительств стран НАТО на прошлой неделе, мы внимательно следим за ситуацией в Украине. Главы государств и правительств заявили о своей решимости уважать суверенитет Украины», — заявили во французском МИДе.

Напомним, во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.