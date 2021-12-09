Зеленский и Байден обсудили эскалацию российских войск на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили наращивание Россией войск вблизи восточной границы с Украиной.

«Президент Соединенных Штатов проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и затронули развитие внутренних реформ в Украине», — отметил президент Зеленский в Twitter.

Информацию о содержании разговора обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть».

«Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению», — заявил Ермак.

Он добавил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае агрессии России против Украины.

«Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства Украины в НАТО зависит исключительно от воли украинского народа», — подчеркнул Ермак, добавив, что разговор длился полтора часа.

По словам главы ОП, Украина не намерена нападать на кого-либо, а наоборот настаивает на полном режиме прекращения огня на Донбассе.