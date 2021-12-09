Зеленский и Байден обсудили эскалацию российских войск на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили наращивание Россией войск вблизи восточной границы с Украиной.
«Президент Соединенных Штатов проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и затронули развитие внутренних реформ в Украине», — отметил президент Зеленский в Twitter.
Информацию о содержании разговора обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть».
«Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению», — заявил Ермак.
Он добавил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае агрессии России против Украины.
«Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства Украины в НАТО зависит исключительно от воли украинского народа», — подчеркнул Ермак, добавив, что разговор длился полтора часа.
По словам главы ОП, Украина не намерена нападать на кого-либо, а наоборот настаивает на полном режиме прекращения огня на Донбассе.
Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- Великобритания заявила, что РФ совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину. Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс выразила поддержку обороне, безопасности и энергетической независимости Украины. Франция заявила, что Россию ждут «жесткие стратегические последствия», если она продолжит угрожать Украине вторжением.