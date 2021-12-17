Без союзників переговорів нічого очікувати. США та НАТО відповіли на пропозицію Росії про «гарантії безпеки»

Офіційний Вашингтон відреагував на пропозиції Росії щодо переговорів про гарантії безпеки.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що без європейських союзників і партнерів США не вестимуть переговори про безпеку Європи, передає Reuters.

«Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику і вільні від зовнішнього втручання», — додала вона.

Як передає «Радіо Свобода», у НАТО заявили, що будь-який діалог з Москвою також має враховувати занепокоєння Альянсу щодо дій Росії та консультації з європейськими партнерами й Україною.