Без союзников переговоров не будет. США и НАТО ответили на предложение России о «гарантиях безопасности»

Официальный Вашингтон отреагировал на предложения России по переговорам о гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что без европейских союзников и партнеров США не будут вести переговоры о безопасности Европы, передает Reuters.
«Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику и свободны от внешнего вмешательства», — добавила она.
Как передает «Радио Свобода», в НАТО заявили, что любой диалог с Москвой также должен учитывать озабоченность Альянса по поводу действий России и консультации с европейскими партнерами и Украиной.
- 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров со США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проекте договора со США отмечается лишь нерасширение НАТО на восток и в бывшие постсоветские страны, в то время как проект договора с НАТО исключает любое расширение Альянса. Отдельно Россия просит США не создавать военные базы на территориях постсоветских стран и не разворачивать ядерное оружие за границей.