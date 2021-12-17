Без союзников переговоров не будет. США и НАТО ответили на предложение России о «гарантиях безопасности»

Официальный Вашингтон отреагировал на предложения России по переговорам о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что без европейских союзников и партнеров США не будут вести переговоры о безопасности Европы, передает Reuters.

«Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику и свободны от внешнего вмешательства», — добавила она.

Как передает «Радио Свобода», в НАТО заявили, что любой диалог с Москвой также должен учитывать озабоченность Альянса по поводу действий России и консультации с европейскими партнерами и Украиной.