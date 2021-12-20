Советники президентов США и России обговорили вопросы безопасности. Вашингтон готов к диалогу, но с условием

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, обсудив вопросы безопасности и недавнее предложение РФ о гарантиях.
Об этом сообщила пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США Эмили Хорн.
Салливан заявил о готовности США участвовать в диалоге, включая двустороннее взаимодействие, совет Россия—НАТО и ОБСЕ. При этом он отметил, что Россия в переговорах должна «учитывать озабоченность» по поводу ее действий (скопление войск возле границы Украины) и любое обсуждение должно проходить в координации с европейскими союзниками и партнерами.
По сути, Салливан повторил, что США о вопросе безопасности Европы договориться с РФ за спиной партнеров не будут.
- 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проекте договора с США отмечается лишь нерасширение НАТО на восток и в бывшие постсоветские страны, в то время как проект договора с НАТО исключает любое расширение Альянса. Отдельно Россия просит США не создавать военные базы на территориях постсоветских стран и не разворачивать ядерное оружие за границей.
- США и НАТО ответили, что «не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность».
- В РФ заявили, что обсуждения с привлечением европейских стран превратятся в бесполезные споры.