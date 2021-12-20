Советники президентов США и России обговорили вопросы безопасности. Вашингтон готов к диалогу, но с условием

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, обсудив вопросы безопасности и недавнее предложение РФ о гарантиях.

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США Эмили Хорн.

Салливан заявил о готовности США участвовать в диалоге, включая двустороннее взаимодействие, совет Россия—НАТО и ОБСЕ. При этом он отметил, что Россия в переговорах должна «учитывать озабоченность» по поводу ее действий (скопление войск возле границы Украины) и любое обсуждение должно проходить в координации с европейскими союзниками и партнерами.

По сути, Салливан повторил, что США о вопросе безопасности Европы договориться с РФ за спиной партнеров не будут.