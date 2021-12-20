Радники президентів США та Росії обговорили питання безпеки. Вашингтон готовий до діалогу, але з умовою

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим, обговоривши питання безпеки та нещодавню пропозицію РФ про гарантії.
Про це повідомила прессекретарка Ради з питань національної безпеки США Емілі Хорн.
Салліван заявив про готовність США брати участь у діалозі, включаючи двосторонню взаємодію, раду Росія—НАТО та ОБСЄ. При цьому він зазначив, що Росія у переговорах має «враховувати занепокоєння» щодо її дій (скупчення військ біля кордону України) і будь-яке обговорення має відбуватися у координації з європейськими союзниками та партнерами.
По суті Салліван повторив, що США про питання безпеки Європи домовлятися з РФ за спиною партнерів не будуть.
- 17 грудня МЗС Росії опублікувало проєкти договорів зі США та НАТО про так звані гарантії безпеки. У проєкті договору зі США наголошується лише на нерозширенні НАТО на схід і в колишні пострадянські країни, натомість проєкт договору з НАТО виключає будь-яке розширення Альянсу. Окремо Росія просить США не створювати військові бази на територіях пострадянських країн і не розгортати ядерну зброю за кордоном.
- США та НАТО відповіли, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».
- У РФ заявили, що обговорення із залученням європейських країн перетворяться на марні суперечки.