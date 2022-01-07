Держдеп США назвав «гарантії безпеки» для Росії частиною її сценарію. РФ обіцяють жорстку відповідь у разі вторгнення в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія все ще може вирішити напруження навколо України дипломатичним шляхом і зазначив, що Сполучені Штати «не відволікатимуться» на вимоги Москви.

Про це він заявив на брифінгу напередодні двосторонніх американсько-російських переговорів, які відбудуться 10 січня.

Блінкен зазначив, що головним питанням переговорів буде безпека України і Європи. На подальшу російську агресію США дадуть відповідь «твердо і жорстко», включаючи введення серйозних санкцій. Він додав, що РФ продовжує нарощувати війська біля України і «морить голову» усьому світу, вимагаючи гарантії безпеки для себе.

«Я думаю, що ця [вимога гарантій], безумовно, частина сценарію — скласти список абсолютно марних вимог, а потім заявити, що інша сторона не виявляє інтересу, і потім використати це як виправдання для агресивних дій. Але в Росії знають, що такі пропозиції наперед приречені на провал», — сказав держсекретар.

Окремо Держдепартамент повідомив про переговори Блінкіна з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час яких сторони обговорили «можливу реакцію США і союзників на нарощування Росією військової могутності вздовж кордонів України і майбутні дипломатичні переговори з РФ». Держсекретар наголосив, що «ніяких розмов про Україну без України не буде».