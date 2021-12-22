У США спростували заяву Міноборони Росії про підготовку провокації на Донбасі з використанням хімікатів

Також Кірбі зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін протягом останніх днів не говорив із Шойгу та не планує.

«Заяви міністра Шойгу абсолютно не відповідають дійсності. Вони неправдиві», — сказав він.

У Міноборони США назвали заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито підготовку приватними американськими військовими компаніями провокації з хімічними речовинами на Донбасі такою, що «не відповідає дійсності».

Водночас представник Пентагону наголосив, що значна присутність російських сил поблизу і навколо кордону України «продовжує викликати занепокоєння».

«Ми й досі не знаємо остаточного наміру. І немає жодних ознак того, що президент Путін ухвалив те чи інше рішення. Ми, як і раніше, вважаємо, що є час і простір для дипломатії та дискусій для досягнення результату, який не збільшує нестабільність та не порушує територіальну цілісність України», — додав він і зауважив, що для деескалації ситуації на Донбасі Росія має відвести війська від кордону.

Також на заяву Шойгу відреагував представник Державного департаменту США Нед Прайс на своїй сторінці у Twitter, закликавши Росію «припинити використовувати помилкову підбурювальну риторику та зробити конструктивні кроки щодо зниження напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій».