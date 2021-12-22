В США опровергли заявление Минобороны России о подготовке провокации на Донбассе с использованием химикатов

Также Кирби отметил, что министр обороны США Ллойд Остин в последние дни не говорил с Шойгу и не планирует.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что значительное присутствие российских сил вблизи и вокруг границы Украины «продолжает вызывать беспокойство».

«Мы до сих пор не знаем окончательного намерения. И нет никаких признаков того, что президент Путин принял то или иное решение. Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии и дискуссий для достижения результата, не увеличивающего нестабильность и не нарушающего территориальную целостность Украины», — добавил он и отметил, что для деэскалации ситуации на Донбассе Россия должна отвести войска от границы.

Также на заявление Шойгу отреагировал представитель Государственного департамента США Нед Прайс на своей странице в Twitter, призвав Россию «прекратить использовать ложную подстрекающую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий».