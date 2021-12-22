В США опровергли заявление Минобороны России о подготовке провокации на Донбассе с использованием химикатов

В Минобороны США назвали «не соответствующим действительности» заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы подготовке частными американскими военными компаниями провокации с химическими веществами на Донбассе.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.
«Заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности. Они неправдивы», — сказал он.
Также Кирби отметил, что министр обороны США Ллойд Остин в последние дни не говорил с Шойгу и не планирует.
В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что значительное присутствие российских сил вблизи и вокруг границы Украины «продолжает вызывать беспокойство».
«Мы до сих пор не знаем окончательного намерения. И нет никаких признаков того, что президент Путин принял то или иное решение. Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии и дискуссий для достижения результата, не увеличивающего нестабильность и не нарушающего территориальную целостность Украины», — добавил он и отметил, что для деэскалации ситуации на Донбассе Россия должна отвести войска от границы.
Также на заявление Шойгу отреагировал представитель Государственного департамента США Нед Прайс на своей странице в Twitter, призвав Россию «прекратить использовать ложную подстрекающую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий».
- Накануне, 21 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны России с участием президента Владимира Путина, рассказывал об угрозах для РФ из-за сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, а также о якобы подготовке американскими бойцами военных частных компаний провокаций на Донбассе с использованием «химических компонентов». По его словам, химикаты доставили в Авдеевку и Красный Лиман.
- Россия требует от США и НАТО гарантий, что Украина не будет в Альянсе, а Штаты не создадут здесь военные базы и не будут размещать ракеты за рубежом. 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров со США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности.
- США и НАТО это предложение отвергли и подчеркнули, что без европейских союзников и партнеров не будут вести переговоры о безопасности Европы. Украина же заявила, что лучшая гарантия безопасности — прекращение вооруженного конфликта, который Россия и начала.