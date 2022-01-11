NYT: Россия перебрасывает к границе с Украиной вертолеты

Россия перебрасывает к границе с Украиной боевые и транспортные вертолеты.

Об этом пишет The New York Times.

Американские власти ожидали, что в конце декабря — начале января к границе с Украиной начнут стягиваться дополнительные российские войска, численность которых достигнет 175 тысяч человек. Однако, по данным разведывательных органов, этого не происходит и сейчас у границы сосредоточено около 100 тысяч военных. Несмотря на это, американцы опасаются, что размещенная там авиация и вертолеты могут стать «решающим преимуществом» России в случае вторжения в Украину.

В то же время администрация президента Джо Байдена считает, что планам России по вторжению пока мешает погода из-за достаточно мягкой зимы в Украине. Она не позволяет замерзнуть грунту, что упростило бы перемещение военной техники. Один из чиновников администрации президента США сообщил изданию, что Байден привлек к оценке ситуации даже метеорологов для более тщательного изучения вероятной погоды в Украине в ближайшие недели.