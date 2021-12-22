Секретарь СНБО Алексей Данилов: Возле границы Украины находятся 122 тысячи российских военных

Россия стянула к украинской границе более 265 тысяч военных, из них 122 тысяч находятся на расстоянии 200 километров.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

«Мы понимаем, что там происходит. Прежде всего, мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны РФ. Ситуация там никогда не была спокойной. Сейчас мы видим, что 122 тысяч находятся на [расстоянии] 200 километров и 143 тысяч 500 военных РФ — на расстоянии 400 километров от нашей границы», — сообщил он.

Также Данилов отметил, что у каждой страны есть свое видение этой ситуации, но президент и высшее военное руководство страны держат ситуацию на контроле.