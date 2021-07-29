Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины.
Об этом он сообщил во время поздравления военных с Днем Сил специальных операций ВСУ.
«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — заявил Зеленский.
Президент отметил, что закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых являются развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению.
«Он позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины для защиты своей, нашей, родной земли, своего края, своей семьи и сплотить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, мероприятия нацсопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Глава государства также отметил, что благодаря этим законам ССО получат рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем укреплять обороноспособность страны.
- 16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тысяч человек (261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч).
- В первом чтении эти документы Рада приняла в конце июня. Тогда за них также проголосовали более 300 нардепов.
- В марте Рада приняла закон о призыве резервистов. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд нововведений.