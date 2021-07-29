Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил во время поздравления военных с Днем Сил специальных операций ВСУ.

«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых являются развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению.