Зеленський підписав закони про основи національного спротиву та збільшення чисельності Збройних сил

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.

Про це він повідомив під час привітання військових з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Це є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року та що захист України для нас — наша всенародна справа», — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що закон передбачає комплекс важливих заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення України до національного спротиву.