У Міноборони розʼяснили закон про призов резервістів «в особливий період». Таран відповів на три основні питання

Міністр оборони Андрій Таран, коментуючи призовний закон резервістів на військову службу «в особливий період», який підписав президент, заявив, що він приводить систему військового обліку до принципів держав-членів НАТО та забезпечує потреби держави у захисті.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Закон удосконалює організаційно-правові засади комплектування Збройних сил високопрофесійним особовим складом в мирний час і в особливий період виключно на добровільній основі.
Таран відповів на основні питання, повʼязані із законом:
Що планується зробити в найближчій перспективі?
Міноборони буде приводити нормативні акти у відповідність до вимог закону, вводячи новий вид служби (призовники з резервістів). Відомство продовжить організацію Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до адміністративно-територіальної реформи. Також буде вдосконалена робота Єдиного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів з урахуванням інтеграції з іншими держреєстрами і введенням цифрових послуг.
Чого чекати від впровадження нового виду військової служби?
Закон закладає фундамент для професіоналізації запасу ЗСУ за рахунок збільшення частки громадян, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. Очікується підвищення ефективності комплектування військових частин в особливий період за рахунок призову мотивованих і підготовлених резервістів.
Міністерство оборони зараз розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері соціального та правового захисту резервістів.
Які електронні послуги планується надавати?
На порталі «Дія» буде створено електронний центр комплектування («Е-ТЦК»), в якому військовозобовʼязані зможуть отримувати інформацію про них з реєстру. Також буде запущено проєкт електронної реєстрації — він дасть можливість зареєструвати онлайн місце проживання без відвідування державних органів та Територіальних центрів.
- Закон про призов резервістів Верховна Рада прийняла 30 березня. Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в «особливий період» резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців). Також він передбачає низку нововведень.