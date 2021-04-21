В Минобороны разъяснили закон о призыве резервистов «в особый период». Таран ответил на три основных вопроса

Министр обороны Андрей Таран, говоря о призывном законе резервистов на военную службу «в особый период», который подписал президент, заявил, что он приводит систему воинского учета к принципам государств-членов НАТО и обеспечивает потребности государства в защите.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Закон совершенствует организационно-правовые основы комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе.
Таран ответил на основные вопросы, связанные с законом:
Что планируется сделать в ближайшей перспективе?
Минобороны будет приводить нормативные акты в соответствие с требованиями закона, вводя новый вид службы (призывники из резервистов). Ведомство продолжит организацию Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в соответствии с административно-территориальной реформой. Также будет усовершенствована работа Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом интеграции с другими госреестрами и введения цифровых услуг.
Чего ждать от внедрения нового вида военной службы?
Закон закладывает фундамент для профессионализации запаса ВСУ за счет увеличения доли граждан, которые заключили контракт на прохождение службы в военном резерве. Ожидается повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период за счет призыва мотивированных и подготовленных резервистов.
Министерство обороны сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере социальной и правовой защиты резервистов.
Какие электронные услуги планируется предоставлять?
На портале «Дія» будет создан электронный центр комплектования («Е-ТЦК»), в котором военнообязанные смогут получать информацию о них из реестра. Также будет запущен проект электронной регистрации — он даст возможность зарегистрировать онлайн место жительства без посещения госорганов и Территориальных центров.
- Закон о призыве резервистов Верховная Рада приняла 30 марта. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд новшеств.