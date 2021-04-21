В Минобороны разъяснили закон о призыве резервистов «в особый период». Таран ответил на три основных вопроса

Министр обороны Андрей Таран, говоря о призывном законе резервистов на военную службу «в особый период», который подписал президент, заявил, что он приводит систему воинского учета к принципам государств-членов НАТО и обеспечивает потребности государства в защите.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Закон совершенствует организационно-правовые основы комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе.

Таран ответил на основные вопросы, связанные с законом:

Что планируется сделать в ближайшей перспективе?

Минобороны будет приводить нормативные акты в соответствие с требованиями закона, вводя новый вид службы (призывники из резервистов). Ведомство продолжит организацию Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в соответствии с административно-территориальной реформой. Также будет усовершенствована работа Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом интеграции с другими госреестрами и введения цифровых услуг.

Чего ждать от внедрения нового вида военной службы?

Закон закладывает фундамент для профессионализации запаса ВСУ за счет увеличения доли граждан, которые заключили контракт на прохождение службы в военном резерве. Ожидается повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период за счет призыва мотивированных и подготовленных резервистов.

Министерство обороны сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере социальной и правовой защиты резервистов.

Какие электронные услуги планируется предоставлять?

На портале «Дія» будет создан электронный центр комплектования («Е-ТЦК»), в котором военнообязанные смогут получать информацию о них из реестра. Также будет запущен проект электронной регистрации — он даст возможность зарегистрировать онлайн место жительства без посещения госорганов и Территориальных центров.

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