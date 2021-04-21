Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов «в особый период»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит в течение суток в «особый период» призывать резервистов.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Закон вводит новый вид военной службы — служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Согласно документу, призыв резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу, в особый период будет происходить в течение суток и без объявления мобилизации.
Кроме этого, закон предусматривает, что вместо военных комиссариатов будут созданы современные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также система подготовки резервистов и военнообязанных.
Вводится постепенный переход от принудительного к добровольному принципу комплектования армии.
Также предлагается сделать обязательным при трудоустройстве военно-учетный документ — то есть работодателей обяжут вести персональный воинский учет резервистов.
В то же время возрастут и штрафы — уклонение от военных сборов будет стоить от 8 до 11 тысяч гривен. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, по призыву и в особый период резервистов предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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