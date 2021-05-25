Зеленский внес в Раду законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта, которые должны усилить обороноспособность страны. Президент предлагает Раде принять закон об основах национального сопротивления (№ 5557) и увеличить численность Вооруженных сил (№ 5558).
Законопроекты направлены на рассмотрение руководству парламента.
Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан.
Документ подразумевает создание Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск. При этом тероборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти, добровольческие формирования территориальных общин) и военно-гражданскую (штабы зон теробороны). Документ определяет общим руководителем национального сопротивления президента, а непосредственным — главнокомандующего ВСУ.
Руководить движением сопротивления будет командующий Силами специальных операций (ССО). В задачи сопротивления в основном будут входить диверсии, разведка и точечные атаки на противника.
Второй законопроект на фоне создания Сил территориальной обороны предлагает увеличить численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тыс.).
В мирное время в Силах теробороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период — военнообязанные и резервисты. Добровольческие формирования также могут служить в этих силах.
- В декабре 2020 года в комитет Рады поступил законопроект о территориальной обороне, который предусматривает вывод формирований теробороны из состава Вооруженных сил и создание отдельных легкобронированных частей.
- Закон о призыве резервистов Верховная Рада приняла 30 марта. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд новшеств.