Зеленский внес в Раду законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта, которые должны усилить обороноспособность страны. Президент предлагает Раде принять закон об основах национального сопротивления (№ 5557) и увеличить численность Вооруженных сил (№ 5558).

Законопроекты направлены на рассмотрение руководству парламента.

Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан.

Документ подразумевает создание Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск. При этом тероборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти, добровольческие формирования территориальных общин) и военно-гражданскую (штабы зон теробороны). Документ определяет общим руководителем национального сопротивления президента, а непосредственным — главнокомандующего ВСУ.

Руководить движением сопротивления будет командующий Силами специальных операций (ССО). В задачи сопротивления в основном будут входить диверсии, разведка и точечные атаки на противника.