Рада окончательно приняла законопроекты Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил.

Об этом пишет пресс-служба Рады.

За законопроект №5557 проголосовали 313 нардепов, а за №5558 — 312.

Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан.

Согласно документу, терроборона будет состоять из двух компонентов: военного (бригады терробороны в составе ВСУ) и добровольного, который будет включать добровольческие подразделения территориальных общин.

Силы территориальной обороны Вооруженных сил будут состоять из командования, региональных управлений и бригад терробороны.

Бригады будут формироваться в каждой зоне территориальной обороны (области) и дополнительно в каждом городе с численностью населения свыше 900 тысяч жителей. Батальоны бригад — в каждом районе терробороны (административном районе) и дополнительно в областных центрах.

Второй законопроект на фоне создания Сил территориальной обороны увеличит численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тысяч), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч). На одну тысячу человек увеличится численность Сил специальных операций для создания сопротивления.

В мирное время в Силах терробороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период — военнообязанные и резервисты. Добровольческие формирования тоже могут служить в этих силах.