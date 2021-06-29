Рада приняла законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за президентские законопроекты об основах национального сопротивления (№ 5557) и увеличении численности Вооруженных сил (№ 5558).

За первый документ проголосовали 318 депутатов, а за второй — 320.

Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан.

Согласно документу, тероборона будет состоять из двух компонентов: военной (бригады теробороны в составе ВСУ) и добровольческой, которая будет включать добровольческие подразделения территориальных общин.

Силы территориальной обороны Вооруженных сил будут состоять из командования, региональных управлений и бригад теробороны.

Бригады будут формироваться в каждой зоне территориальной обороны (области) и дополнительно в каждом городе с численностью населения свыше 900 тысяч жителей. Батальоны бригад — в каждом районе теробороны (административном районе) и дополнительно в областных центрах.

В задачи сопротивления, в основном, будут входить диверсии, разведка и точечные атаки на противника.

Второй законопроект на фоне создания Сил территориальной обороны предлагает увеличить численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тыс.). На одну тысячу человек увеличится численность Сил специальных операций для создания сопротивления.

Увеличение численности ВСУ обосновано необходимостью формирования органов управления, воинских частей и подразделений территориальной обороны, а также развитием системы сопротивления.

В мирное время в Силах теробороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период — военнообязанные и резервисты. Добровольческие формирования также могут служить в этих силах.