Секретар РНБО Олексій Данілов: Біля кордону України перебувають 122 тисячі російських військових

Росія стягнула до українського кордону понад 265 тисяч військових, з них 122 тисячі перебувають на відстані 200 кілометрів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками робочої поїздки до Івано-Франківської області.

«Ми розуміємо, що там відбувається. Насамперед, ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку РФ. Ситуація там ніколи не була спокійною. Наразі ми бачимо, що 122 тисячі перебувають на [відстані] 200 кілометрів і 143 500 військових РФ — на відстані 400 кілометрів від нашого кордону», — повідомив він.

Також Данілов зазначив, що кожна країна має своє бачення цієї ситуації, але президент та вище військове керівництво країни тримає її на контролі.