Генсек НАТО: Переговоры с Россией о гарантиях безопасности не решат всех проблем Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией на этой неделе полностью не разрешат кризис безопасности для Европы и Украины, но надеется, что на этом этапе получится дать старт процессу предотвращения войны.

Об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе, где проходит заседания Комиссии Украина — НАТО.

Столтенберг ожидает, что на переговорах с РФ в Женеве, Брюсселе и Вене удастся выстроить дорожную карту по деэскалации конфликта, но при этом призвал быть готовыми к тому, что Россия пойдет по пути конфронтации вместо сотрудничества.

Он вновь напомнил, что Россия получила четкий сигнал — за военные действия РФ ждут масштабные санкции, НАТО едины в поддержке Украины и Альянс не пойдет на уступки в ключевых вопросах. Это в первую очередь касается членства Украины в НАТО. Генсек акцентировал внимание на том, что только НАТО и Украина будут решать вопрос членства последней.

Столтенберг надеется, что у РФ есть реальное намерение предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе — на это может указывать согласие России на проведение заседания Совета НАТО — РФ.

Позиция Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, в свою очередь, отметила, что Россия пришла на переговоры с попыткой навязать свою повестку и это стоит учитывать.

«Требование России к союзникам не является переговорной позицией. Агрессор не в той позиции, чтоб ставить условия до тех пор, пока российские танки не покинут украинскую границу [...]. Мы видим, как Россия пытается перевести разговор в другое русло, угрожая новой войной, не продвигаясь ни на шаг вперед в мирном урегулировании в рамках «минского» и «нормандского» форматов. Россия пытается навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждения гарантий безопасности должны начаться с вывода российских войск с украинской территории», — заявила Стефанишина.