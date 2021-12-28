Россия обсудит со США «гарантии безопасности» 10 января, с НАТО — 12 января

США и Россия договорились провести переговоры о «гарантиях безопасности» для РФ 10 января.
Об этом пишет The Guardian.
Кроме того, согласно заявлению представителей администрации Джо Байдена, Россия и НАТО проведут переговоры 12 января. «Более широкая региональная встреча» с участием Москвы, Вашингтона и ряда европейских стран назначена на 13 января.
«Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и области, в которых мы не будем соглашаться. В этом суть дипломатии», — сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
26 декабря сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов в начале января созвать Совет Россия — НАТО, впервые за два с половиной года.
- Ранее западные СМИ сообщили о подготовке Кремлем наступления на Украину на нескольких фронтах в январе-феврале 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
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