Генсек НАТО готов впервые за 2,5 года созвать Совет с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов впервые за 2,5 года в начале января созвать Совет Россия — НАТО.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сейчас Столтенберг контактирует с Россией на этот счет, но подтверждения из Москвы пока нет.

В МИД России подтвердили, что такое предложение получили, однако в настоящее время его рассматривают и еще не имеют окончательного ответа.

12—13 января НАТО проведет встречу Военного комитета на уровне глав генштабов стран-членов Альянса. Этот комитет разрабатывает военные рекомендации для Североатлантического совета.