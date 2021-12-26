Генсек НАТО готовий вперше за 2,5 року скликати Раду з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг готовий на початку січня скликати вперше з 2,5 року Раду Росія — НАТО.

Про це пише Deutsche Welle.

Наразі Столтенберг контактує з Росією з цього приводу, але підтвердження з Москви ще не прозвучало.

У МЗС Росії підтвердили, що цю пропозицію отримали, однак наразі її розглядають і ще не мають остаточної відповіді.

12—13 січня НАТО проведе зустріч Військового комітету на рівні очільників генштабів країн-членів Альянсу. Цей комітет напрацьовує військові рекомендації для Північноатлантичної ради.