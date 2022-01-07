Страны НАТО согласовали позицию перед переговорами с Россией. Генсек Столтенберг заявил о наращивании войск РФ у границ Украины

Глав Министерств иностранных дел государств-членов НАТО согласовали позицию перед заседанием Совета Россия—НАТО, запланированным на среду, 12 января. Альянс решил придерживаться жесткой позиции в вопросе своего расширения и права Украины на членство.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по завершении встречи заявил, что требования России о «гарантиях безопасности», распределения сфер влияния в Европе и нерасширения на восток не могут быть выполнены. В ключевых принципах НАТО не будет идти на уступки. В первую очередь в праве наций самим выбирать свой путь.

Генсек подчеркнул, что Россия раньше сама подписывала документы, исключающие подобные требования с ее стороны. «Это также является одним из принципов, под которыми подписалась Россия, в том числе в Хельсинкском заключительном акте», — сказал Столтенберг, передает «Европейская правда».

Он также добавил, что НАТО намерены идти дипломатическим путем для деэскалации конфликта, но отметил, что Россия продолжает наращивать войска возле границ Украины.

«Наращивание сил не прекратилось, оно продолжается. Идет постепенное усиление, с большим количеством сил, большими возможностями [...]. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Союзники продолжают поддерживать Украину», — заявил генсек.