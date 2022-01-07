Країни НАТО погодили позицію перед переговорами із Росією. Генсек Столтенберг заявив про нарощування військ РФ біля кордонів України

Голови Міністерства закордонних справ країн-членів НАТО погодили позицію перед засіданням Ради Росія—НАТО, запланованим на середу, 12 січня. Альянс вирішив дотримуватися жорсткої позиції щодо свого розширення і права України на членство.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після завершення зустрічі заявив, що вимоги Росії щодо «гарантій безпеки», розподілу сфер впливу в Європі та нерозширення на схід не можуть бути виконані. У ключових принципах НАТО не йтиме на поступки. Насамперед у праві націй самим обирати свій шлях.

Генсек наголосив, що Росія раніше сама підписувала документи, які виключають подібні вимоги з її боку. «Це також є одним із принципів, під якими підписалася Росія, у тому числі у Гельсінському заключному акті», — сказав Столтенберг, передає «Європейська правда».

Він також додав, що НАТО мають намір йти дипломатичним шляхом для деескалації конфлікту, але зазначив, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України.

«Нарощування сил не припинилося, воно продовжується. Йде поступове посилення, з великою кількістю сил, більшими можливостями [...]. Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки і високу ціну для Росії. Союзники продовжують підтримувати Україну», — заявив генсек.