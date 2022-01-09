«Полагаться на прогресс наивно». Кремль «разочарован» сигналами США перед переговорами по Украине

Кремль «разочарован» сигналами США перед предстоящими переговорами по Украине и гарантиям безопасности. Для России сценарий переговоров ожидаемый, и Москва «не планирует идти на уступки под давлением США».
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают Интерфакс и «Эхо Москвы».
«Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз», — сказал Рябков.
РФ, вероятно, исключает любые уступки на переговорах с США по Украине и безопасности в Европе.
- Россия требует, чтобы НАТО не расширялось на восток Европы, не включало в свой состав Украину и не размещало там ракеты. При этом РФ хочет, чтобы США «расписались» за весь Альянс. Вашингтон заявил, что «не пойдет на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность». НАТО решило придерживаться жесткой позиции в вопросе расширения и права Украины на членство.
- 10 января пройдут двусторонние переговоры России и США. 12 января состоится Совет Россия — НАТО, а 13 января начнутся переговоры по линии ОБСЕ с участием стран ЕС, США и РФ.