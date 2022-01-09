«Полагаться на прогресс наивно». Кремль «разочарован» сигналами США перед переговорами по Украине

Кремль «разочарован» сигналами США перед предстоящими переговорами по Украине и гарантиям безопасности. Для России сценарий переговоров ожидаемый, и Москва «не планирует идти на уступки под давлением США».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают Интерфакс и «Эхо Москвы».

«Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз», — сказал Рябков.

РФ, вероятно, исключает любые уступки на переговорах с США по Украине и безопасности в Европе.