«Покладатися на прогрес наївно». Кремль «розчарований» сигналами США перед переговорами щодо України

Кремль «розчарований» сигналами США перед майбутніми переговорами щодо України та гарантій безпеки. Для Росії сценарій переговорів очікуваний, і Москва «не планує йти на поступки під тиском США».
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають Інтерфакс і «Эхо Москвы».
«Сподівання у нас реалістичні. Виходячи з тих сигналів, які надходили з Вашингтону і Брюсселю останніми днями, передбачати прогрес, тим паче швидший, мабуть, було б наївно. Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлене завдання домовитися динамічно, без пауз», — сказав Рябков.
РФ, імовірно, виключає будь-які поступки на переговорах зі США щодо України та безпеки в Європі.
- Росія вимагає, щоб НАТО не розширювалося на схід Європи, не включало до свого складу Україну та не розміщувало там ракети. При цьому РФ хоче, щоб США «розписалися» за весь Альянс. Вашингтон заявив, що «не піде на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека». НАТО вирішило дотримуватися жорсткої позиції щодо розширення і права України на членство.
- 10 січня відбудуться двосторонні переговори Росії та США. 12 січня відбудеться Рада Росія — НАТО, а 13 січня розпочнуться переговори за лінією ОБСЄ за участю країн ЄС, США та РФ.