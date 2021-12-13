Усі продовжують говорити про нове вторгнення Росії в Україну, я вже заплутався в цих новинах! Настав час панікувати? Спокійно, зараз розповімо, що сталося за останній тиждень

Переговори Джо Байдена і Володимира Путіна

У пʼятницю, 3 грудня, американське видання The Washington Post повідомило, що на початку 2022 року Кремль планує вторгнення в Україну за участю 175 тисяч військових. Журналісти посилалися на документ розвідки США, який був у редакції, і коментарі від обізнаних джерел. Того ж дня стала відома дата переговорів президента США Джо Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним — їх призначили на 7 грудня.

Очікувалося, що переговори знизять градус напруги, як навесні цього року. У квітні Росія вже стягувала до кордонів України близько 120 тисяч військових, але Путін відвів частину військ від кордонів з Україною після того, як США дали зрозуміти, що президент Джо Байден готовий особисто з ним зустрітися.

Цього разу переговори проходили по закритому відеозвʼязку і тривали дві години. Першим про результати розмови коротко повідомив Білий дім — нічого проривного в повідомленні не було. Байден підтримав цілісність і суверенітет України та попередив, що в разі ескалації з боку Росії до неї застосують «серйозні економічні та інші санкції». Про що саме йшлося — президент США не уточнив. За кілька днів про результати переговорів докладніше розповіли речниця Байдена Дженніфер Псакі та радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Що Байден сказав Путіну за версією Білого дому

США відмовилися давати Росії гарантії, що НАТО не розширюватиметься і не розглядатиме заявку України про приєднання до Альянсу. Це одна з найголовніших вимог Путіна. Але в Білому домі заявили, що Байден погодився на переговори з Росією про те, як помʼякшити її стурбованість у звʼязку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Це одна з найголовніших вимог Путіна. Але в Білому домі заявили, що Байден погодився на переговори з Росією про те, як помʼякшити її стурбованість у звʼязку з можливим приєднанням України до Альянсу. США пообіцяли «серйозні економічні санкції» для Росії в разі вторгнення. Серед можливих санкцій CNN називають відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Серед можливих санкцій CNN називають відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. CNN також повідомили , що США можуть ввести санкції щодо близького оточення Путіна , наприклад, обмежити можливість подорожувати. Виробникам енергопродукції можуть перекрити доступ до кредитних ринків.

, наприклад, обмежити можливість подорожувати. Виробникам енергопродукції можуть перекрити доступ до кредитних ринків. Україні передадуть кошти на підвищення обороноздатності . Україна зацікавлена в системах протиповітряної та протиракетної оборони, вона потребує додаткових протитанкових комплексів Javelin та іншої зброї.

. Україна зацікавлена в системах протиповітряної та протиракетної оборони, вона потребує додаткових протитанкових комплексів Javelin та іншої зброї. «Північний потік — 2» в разі вторгнення Росії перекриють. «Якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, можливо, не ризикне вторгнутися в Україну», — заявив Салліван репортерам у Білому домі. Водночас Reuters із посиланням на джерела повідомило, що між США та Німеччиною є така домовленість.

Байден однозначно дав зрозуміти, що США не розглядають відправку своїх військ в Україну, якщо Росія нападе. США обіцяють лише посилити союзників НАТО на східному фланзі додатковими можливостями. Чим це допоможе Україні — поки невідомо.

The White House

Що Путін сказав Байдену за версією Кремля

Кремль повідомив, що під час переговорів Путін розповідав Байдену про те, що Київ не дотримується Мінських угод. А у відповідь на занепокоєння Байдена російськими військами біля українських кордонів Путін заявив, що в усьому винне НАТО, яке «здійснює небезпечні спроби освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших [російських] рубежів». Путін заявив, що Росія хоче отримати юридичні гарантії, які виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення в суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь.

Уже в пʼятницю, 10 грудня, Росія уточнила свої вимоги в заяві МЗС. РФ вимагає офіційно скасувати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що «Україна та Грузія стануть членами НАТО». Також РФ хоче юридично закріпити відмову США та країн НАТО розміщувати ударні системи озброєнь на території сусідніх із нею країн, незалежно від того, чи входять вони до Північноатлантичного альянсу.

Росія побічно вимагає заборонити спільні навчання України та НАТО, а також хоче визначити відстань, на яку дозволить наближатися кораблям і літакам НАТО в Балтійському та Чорноморському регіонах.

Уже після діалогу Путіна і Байдена, 8 грудня зʼявилося повідомлення Conflict Intelligence Team про те, що під Воронеж перекинули дивізіон ЗРК «Бук» 49 зенітної ракетної бригади, безліч самохідних артилерійських установок «Мста-С», танки Т-80У та радіолокаційну станцію 9С18М1 «Купол».

Переговори Володимира Зеленського та Джо Байдена

У четвер, 9 грудня, The New York Times опублікувала текст із коментарями глави української розвідки Кирила Буданова. Він стверджує, що українським військовим самим не впоратися з Росією в разі нападу. За його словами, Росія почне з авіаударів, виведе з ладу склади боєприпасів та окопні війська, тому координувати оборону буде неможливо.

Увечері того ж дня Байден телефоном поговорив із Володимиром Зеленським. Розмова тривала півтори години. Глава Офісу президента Андрій Єрмак одразу після переговорів розповів в ефірі програми «Право на владу», що Байден запевнив Зеленського в тому, що Україна братиме участь у всіх переговорах, які її стосуються. Єрмак також повідомив, що США «ухвалили рішення бути активним учасником мирного процесу» — це може бути розширення «нормандського формату» або «паралельний з цим форматом трек».

Під час переговорів двох президентів у російських ЗМІ здійнялася паніка через прикордонний корабель «Донбас» Військово-морських сил України, який вийшов з порту в Маріуполі. Російські ЗМІ писали, що він йшов у напрямку Керченської протоки. ФСБ назвали дії корабля провокаційними.

А у штабі ООС заявили, що корабель перебував в українських водах, а тому не мав ні про що повідомляти Росію. Заяви ФСБ Росії у штабі Обʼєднаних сил назвали фейком.

Пресслужба Офісу президента України

Що трапилося за останні кілька днів

У пʼятницю, 10 грудня, Росія перекрила понад 70% акваторії Азовського моря, повідомили Військово-морські сили України. Росія аргументувала рішення тим, що проводить артилерійські навчання в районах біля українських міст Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ. ВМС повідомили, що Росія не вперше перекриває море, і назвали це «відкритою провокацією» та спробою Росії перетворити Азовське море на своє внутрішнє озеро.

Десятого грудня президент Зеленський розповів про свою розмову з Байденом в інтервʼю «1+1». Він зазначив, що про жодні компроміси з боку України не йшлося, як і про те, що Україна нібито має визнати автономію окупованих територій. За словами Зеленського, Путін запевнив Байдена в тому, що «не збирається продовжувати ескалацію на території України».

У ніч на суботу по США пронісся потужний торнадо, зруйнувавши будинки в шести штатах, загинули щонайменше 70 людей. У суботу Джо Байден звернувся до американців і відповідав на запитання журналістів. Одне із запитань було про Україну. «Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він рушить в Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними», ― сказав Байден і додав, що Росія в разі вторгнення «заплатить страшну ціну».

У неділю, 12 грудня, у Білому домі повідомили, що до Києва приїде помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, щоб «обговорити нарощування військової могутності Росії».

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