Помічниця держсекретаря США відвідає Київ і Москву для обговорення військової загрози з боку Росії

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід 13—15 грудня відвідає Київ і Москву.

Як повідомляє «Голос Америки», вона зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити нарощування військ Росії поблизу кордонів України та «підтвердити відданість США зобовʼязанням щодо забезпечення суверенітету» української держави.

«Донфрід підкреслить, що ми можемо досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод і підтримки «нормандського формату», — заявили в Держдепартаменті.

Як передає Інтерфакс, в РФ помічниця держсекретаря зустрінеться із заступником голови адміністрації президента Путіна Дмитром Козаком.

Після зустрічей з чиновниками Донфрід вирушить до Брюсселю (15—16 грудня), де проведе консультації із союзниками НАТО щодо дипломатичного вирішення кризи.