Помічниця держсекретаря США відвідає Київ і Москву для обговорення військової загрози з боку Росії

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід 13—15 грудня відвідає Київ і Москву.
Як повідомляє «Голос Америки», вона зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити нарощування військ Росії поблизу кордонів України та «підтвердити відданість США зобовʼязанням щодо забезпечення суверенітету» української держави.
«Донфрід підкреслить, що ми можемо досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод і підтримки «нормандського формату», — заявили в Держдепартаменті.
Як передає Інтерфакс, в РФ помічниця держсекретаря зустрінеться із заступником голови адміністрації президента Путіна Дмитром Козаком.
Після зустрічей з чиновниками Донфрід вирушить до Брюсселю (15—16 грудня), де проведе консультації із союзниками НАТО щодо дипломатичного вирішення кризи.
- 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США та Росії. 9 грудня Байден зателефонував президенту Зеленському, вони обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.
- Пізніше Зеленський заявив, що Путін запевнив Байдена у тому, що Росія не вторгатиметься в Україну.