Пентагон все ще фіксує збільшення російських військ на кордоні з Україною

Після онлайн-саміту президентів США та Росії військова ситуація біля кордонів України не змінюється. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, Пентагон протягом останніх двох тижнів фіксує збільшення російських військових біля кордону з Україною.
«Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останніми днями та тижнями», — заявив прессекретар Пентагону.
Нагадаємо, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії в Україну. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії.
- 9 грудня Володимир Зеленський провів розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили підтримку України на тлі агресії РФ і скоординували позиції щодо подальших кроків у пошуку шляхів до миру на Донбасі. У Білому домі назвали розмову «дуже теплою», вона тривала 90 хвилин.
- Крім того, 9 грудня відбулося засідання ТКГ щодо Донбасу, на якому Росія відхилила всі ініціативи української делегації. Україна закликала відновити роботу усіх КПВВ, що існують уздовж лінії зіткнення, відкрити два додаткові пункти пропуску біля Золотого та Щастя та доопрацювати план розмінування. Також українська сторона запропонувала затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.
- За день до засідання Володимир Зеленський очікував, що на тлі саміту США та РФ сторони в ТКГ домовляться про обмін полоненими, припинення вогню та відкриття КПВВ.