«Різдвяне» перемир’я та обмін полоненими: Україна запропонувала в ОБСЄ десять кроків для врегулювання ситуації на Донбасі

«Майбутні різдвяні свята — найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий прямий діалог», — наголосив він.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ 9 грудня, повідомляє Укрінформ .

Україна на переговорах з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі в ОБСЄ запропонувала вжити 10 кроків, зокрема нове «різдвяне» перемир’я та обмін утримуваними людьми.

За словами Цимбалюка, також Україна закликала відновити роботу усіх КПВВ, що існують уздовж лінії зіткнення, відкрити два додаткові пункти пропуску біля Золотого та Щастя та доопрацювати план розмінування.

Окрім цього, українська сторона запропонувала затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.

Водночас зазначається, що потрібно посилити моніторингові спроможності спостережної місії, зокрема відкрити нові передові патрульні бази та припинити «глушіння» безпілотників.

Очільник української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту — як у «мінському», так і в «нормандському» форматах.