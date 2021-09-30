Росія розблокувала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ щодо Донбасу

Росія розблокувала роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Про це пише пресслужба української делегації в ТКГ.

«Сторони привітали розблокування роботи гуманітарної підгрупи, вагому роль в якому зіграло надання українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони. Наша делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб», — йдеться у повідомленні.

Також очільник делегації Олексій Резніков зазначив, що відкриття КПВВ дозволило б розвʼязати низку соціально-економічних питань для жителів окупованого Донбасу.

У безпековій підгрупі Україна знову закликала російську сторону дотримуватися перемир’я та припинити обстріли.