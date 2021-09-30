Россия разблокировала работу гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу

Россия разблокировала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

«Стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей», — говорится в сообщении.

Также глава делегации Алексей Резников отметил, что открытие КПВВ позволило бы решить ряд социально-экономических вопросов для жителей оккупированного Донбасса.

В подгруппе по безопасности Украина вновь призвала российскую сторону соблюдать перемирие и прекратить обстрелы.