Россия разблокировала работу гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу

Россия разблокировала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
«Стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей», — говорится в сообщении.
Также глава делегации Алексей Резников отметил, что открытие КПВВ позволило бы решить ряд социально-экономических вопросов для жителей оккупированного Донбасса.
В подгруппе по безопасности Украина вновь призвала российскую сторону соблюдать перемирие и прекратить обстрелы.
- В начале сентября российская делегация заблокировала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Она ввела в подгруппу террористку Майю Пирогову, против которой протестовала украинская делегация.