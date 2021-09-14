Россия заблокировала работу ТКГ по Донбассу, навязывая «план» боевиков. В переговоры опять включили «эксперта» Пирогову

Российская делегация заблокировала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом по итогам заседания сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, делегация РФ отказалась обсуждать имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера», пыталась продвигать некий «план действий» от боевиков «ЛНР» и «ДНР», а также ввела в подгруппу террористку Майю Пирогову, против которой протестовала украинская делегация.

По словам Гармаша, такими действиями РФ продолжила уходить от обсуждений разблокировки работы КПВВ и обмена удерживаемыми лицами. Именно в гуманитарной подгруппе обсуждаются эти вопросы. Он отметил, что Москва четко понимает позицию Украины о том, что диалога с боевиками не будет, поскольку Украина не признает субъектности оккупированных территорий в ТКГ, а потому сознательно блокировала работу подгруппы.

Гармаш добавил, что переводом Пироговой из политической в гуманитарную подгруппу, работа первой теперь разблокирована.

«Поскольку Пирогова одна, а рабгрупп, которые выгодно заблокировать Кремлю — пока две (всего рабочих групп в ТКГ — 4), то заблокировав гуманитарку, они разблокировали политическую. Правда, вместо Пироговой там появился не менее колоритный «общественный эксперт» — некий Бердичевский, но он, по крайней мере, пока не осужден за террористическую деятельность», — пояснил Гармаш.