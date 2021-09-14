Россия заблокировала работу ТКГ по Донбассу, навязывая «план» боевиков. В переговоры опять включили «эксперта» Пирогову

Российская делегация заблокировала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Об этом по итогам заседания сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
По его словам, делегация РФ отказалась обсуждать имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера», пыталась продвигать некий «план действий» от боевиков «ЛНР» и «ДНР», а также ввела в подгруппу террористку Майю Пирогову, против которой протестовала украинская делегация.
По словам Гармаша, такими действиями РФ продолжила уходить от обсуждений разблокировки работы КПВВ и обмена удерживаемыми лицами. Именно в гуманитарной подгруппе обсуждаются эти вопросы. Он отметил, что Москва четко понимает позицию Украины о том, что диалога с боевиками не будет, поскольку Украина не признает субъектности оккупированных территорий в ТКГ, а потому сознательно блокировала работу подгруппы.
Гармаш добавил, что переводом Пироговой из политической в гуманитарную подгруппу, работа первой теперь разблокирована.
«Поскольку Пирогова одна, а рабгрупп, которые выгодно заблокировать Кремлю — пока две (всего рабочих групп в ТКГ — 4), то заблокировав гуманитарку, они разблокировали политическую. Правда, вместо Пироговой там появился не менее колоритный «общественный эксперт» — некий Бердичевский, но он, по крайней мере, пока не осужден за террористическую деятельность», — пояснил Гармаш.
- Россияне не впервые привлекают к переговорам по Донбассу Майю Пирогову. Украина отказывается от таких переговоров и требует от ОБСЕ исключить ее из состава делегации. В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Пирогову к 10 годам лишения свободы за создание террористической организации «ДНР». Боевики называют ее журналистом, блогером и волонтером. В свое время Пирогова руководила «министерством информационной политики ДНР».
- Тем временем на Донбассе значительно возросло количество нарушений режима прекращения огня. В ТКГ появились от ОБСЕ два новых координатора рабочих групп, но боевики уже успели сорвать заседания с ними.