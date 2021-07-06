Боевики «ДНР» сорвали заседание Минской группы с новым модератором от ОБСЕ

Россия устроила провокацию, которая в итоге привела к срыву заседания Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщил участник переговоров, член украинской делегации Сергей Гармаш.
Во вторник состоялось заседание политической подгруппы с участием нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. «Было подленько со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации нормальным заседанием. Мы предупреждали, что в официальных заседаниях украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. Раз заседание объявлено официальным — мы с Казанским сели за стол переговоров», — сообщил Гармаш.
По его словам, после недолгого замешательства, боевики «ДНР» подключили к переговорам «эксперта» Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность.
«Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной «комнаты переговоров». Впоследствии вышли и все остальные. Госпожа Берманн оказалась в неловкой ситуации: одна, на фоне самовара… Фактически, Дмитриевский подставил ее своей провокацией. Но это хорошая наука, пусть вспоминает, как работать с россиянами (была послом Франции в Москве)», — написал журналист.
Гармаш добавил, что Берманн сообщила о планах «сохранить старые практики» в работе Минской группы, что, по его словам, не предвещает никаких перемен в минском процессе. «Жаль, если смена модераторов превратится в упущенный шанс начать реальный диалог о политическом урегулировании. Завтра ТКГ. Ожидается объявление еще одной кадровой ротации, более высокого уровня», — сообщил журналист.
- Представители боевиков «ЛДНР» 19 января пригласили на заседание Трехсторонней контактной группы «экспертов» (в частности, Пирогову). Тогда Украина выразила возмущение, почему ОБСЕ на это никак не отреагировала, ведь боевики на этих заседаниях находятся неофициально и еще приглашают посторонних людей.
- 17 марта украинская делегация в Трехсторонней контактной группе вышла из комнаты переговоров из-за «эксперта». Впоследствии российская делегация в ТКГ якобы выразила готовность устранить из переговорного процесса Пирогову.
- В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Пирогову к 10 годам лишения свободы за создание террористической организации «ДНР». Боевики называют ее журналистом, блогером и волонтером. В свое время Пирогова руководила «министерством информационной политики ДНР».