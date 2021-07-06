Бойовики «ДНР» зірвали засідання Мінської групи з новим модератором від ОБСЄ

Росія влаштувала провокацію, яка в підсумку призвела до зриву засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомив учасник переговорів, член української делегації Сергій Гармаш.
У вівторок відбулося засідання політичної підгрупи за участі нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берманн. «Було підленько з боку представника Росії Дмитрієвського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації формальним засіданням. Ми попереджали, що в офіційних засіданнях українська сторона може бути представлена тільки в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. Раз засідання оголошено офіційним — ми з Казанським сіли за стіл переговорів», — повідомив Гармаш.
За його словами, після недовгого сумʼяття, бойовики «ДНР» підключили до переговорів «експерта» Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність.
«Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної «кімнати переговорів». Згодом вийшли і всі інші. Пані Берманн опинилася в незручній ситуації: одна, на тлі самовара... Фактично, Дмитрієвський підставив її своєю провокацією. Але це хороша наука, нехай згадує, як працювати з росіянами (була послом Франції в Москві)», — написав журналіст.
Гармаш додав, що Берманн повідомила про плани «зберегти старі практики» в роботі Мінської групи, що, за його словами, не віщує жодних змін в мінському процесі. «Шкода, якщо зміна модераторів перетвориться на втрачений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання. Завтра ТКГ. Очікується оголошення ще однієї кадрової ротації, більш високого рівня», — повідомив журналіст.
- Представники бойовиків «ЛДНР» 19 січня запросили на засідання Тристоронньої контактної групи «експертів» (зокрема, Пирогову). Тоді Україна висловила обурення, чому ОБСЄ на це ніяк не відреагувала, адже бойовики на цих засіданнях перебувають неофіційно і при цьому ще запрошують сторонніх людей.
- 17 березня українська делегація у Тристоронній контактній групі вийшла з кімнати переговорів через «експертку». Згодом російська делегація у ТКГ нібито висловила готовність усунути з переговорного процесу Пирогову.
- У 2018 році суд у Чернівцях заочно засудив Пирогову до 10 років позбавлення волі за створення терористичної організації «ДНР». Бойовики називають її журналістом, блогером і волонтером. Свого часу Пирогова керувала «міністерством інформаційної політики ДНР».