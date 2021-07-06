Бойовики «ДНР» зірвали засідання Мінської групи з новим модератором від ОБСЄ

Росія влаштувала провокацію, яка в підсумку призвела до зриву засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив учасник переговорів, член української делегації Сергій Гармаш.

У вівторок відбулося засідання політичної підгрупи за участі нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берманн. «Було підленько з боку представника Росії Дмитрієвського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації формальним засіданням. Ми попереджали, що в офіційних засіданнях українська сторона може бути представлена тільки в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. Раз засідання оголошено офіційним — ми з Казанським сіли за стіл переговорів», — повідомив Гармаш.

За його словами, після недовгого сумʼяття, бойовики «ДНР» підключили до переговорів «експерта» Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність.

«Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної «кімнати переговорів». Згодом вийшли і всі інші. Пані Берманн опинилася в незручній ситуації: одна, на тлі самовара... Фактично, Дмитрієвський підставив її своєю провокацією. Але це хороша наука, нехай згадує, як працювати з росіянами (була послом Франції в Москві)», — написав журналіст.

Гармаш додав, що Берманн повідомила про плани «зберегти старі практики» в роботі Мінської групи, що, за його словами, не віщує жодних змін в мінському процесі. «Шкода, якщо зміна модераторів перетвориться на втрачений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання. Завтра ТКГ. Очікується оголошення ще однієї кадрової ротації, більш високого рівня», — повідомив журналіст.