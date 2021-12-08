Зеленський очікує, що ТКГ на засіданні домовиться про обмін полоненими

Восьмого грудня відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Президент України Володимир Зеленський розраховує, що сторонам вдасться досягти прогресу у трьох ключових питаннях, а саме:

повернення режиму припинення вогню;

обмін полоненими;

відкриття КПВВ.

«Я знаю, що ці питання обговорювалися за підтримки США на зустрічі президентів Байдена та Путіна. Ми використовуємо все що можемо, щоб найшвидшим шляхом зупинити війну, повернути людей і території. Навіть зараз, коли ми зустрічаємось, проходить засідання Тристоронньої контактної групи, у якій сьогодні, хотілося б вірити, ми знайдемо вихід зі складної ситуації принаймні з трьох питань», — заявив Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.