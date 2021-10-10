Бойовики «ЛНР» посилили правила перетину «Станиці Луганської»: за списками та за певних підстав

«Влада» окупованої території Луганської області змінила правила перетину КПВВ «Станиця Луганська». Тепер перейти на неокуповану територію зможуть тільки люди з попередньо сформованих списків та за наявності певних причин.

Про це йдеться в указі «глави республіки» Леоніда Пасічника.

Він скасував норму про перетин КПВВ раз на місяць для жителів окупованих території. Виїхати з «республіки» можна буде за списками, які сформує робоча група, та за наступних підстав: