Бойовики «ЛНР» посилили правила перетину «Станиці Луганської»: за списками та за певних підстав

«Влада» окупованої території Луганської області змінила правила перетину КПВВ «Станиця Луганська». Тепер перейти на неокуповану територію зможуть тільки люди з попередньо сформованих списків та за наявності певних причин.
Про це йдеться в указі «глави республіки» Леоніда Пасічника.
Він скасував норму про перетин КПВВ раз на місяць для жителів окупованих території. Виїхати з «республіки» можна буде за списками, які сформує робоча група, та за наступних підстав:
- для лікування на неокупованій території;
- для навчання;
- для догляду за близьким родичем;
- для поховань.
Вʼїхати в «ЛНР» без прописки там можна буде також на підставі списків, які сформує робоча група, та за наявності підстав зі списку вище, а також «з метою отримання грошової допомоги російськомовному населенню України».
«Міністр охорони здоровʼя ЛНР» Наталія Пащенко пояснила, що такі обмеження будуть діяти щонайменше до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосуються й пенсіонерів, які перетинають КПВВ для отримання українських виплат.