Боевики «ЛНР» ужесточили правила пересечения «Станицы Луганской»: по спискам и на определенных основаниях

«Власти» оккупированной территории Луганской области изменили правила пересечения КПВВ «Станица Луганская». Теперь перейти на неоккупированную территорию смогут только люди из предварительно сформированных списков и при наличии определенных причин.

Об этом говорится в указе «главы республики» Леонида Пасечника.

Он отменил норму о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей оккупированных территории. Уехать из «республики» можно будет по спискам, которые сформирует рабочая группа, и на следующих основаниях: