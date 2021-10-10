Боевики «ЛНР» ужесточили правила пересечения «Станицы Луганской»: по спискам и на определенных основаниях

«Власти» оккупированной территории Луганской области изменили правила пересечения КПВВ «Станица Луганская». Теперь перейти на неоккупированную территорию смогут только люди из предварительно сформированных списков и при наличии определенных причин.
Об этом говорится в указе «главы республики» Леонида Пасечника.
Он отменил норму о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей оккупированных территории. Уехать из «республики» можно будет по спискам, которые сформирует рабочая группа, и на следующих основаниях:
- для лечения на неоккупированной территории;
- для обучения;
- для ухода за близким родственником;
- на похороны.
Въехать в «ЛНР» без прописки там можно будет также на основании списков, которые сформирует рабочая группа, и при наличии оснований из списка выше, а также «с целью получения денежной помощи русскоязычному населению Украины».
«Министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко пояснила, что такие ограничения ввели из-за коронавируса будут они действовать как минимум до 10 ноября 2021 года. По ее словам, усиления процедуры пропуска касаются и пенсионеров, которые пересекают КПВВ для получения украинских выплат.
«Станица Луганская» — единственный работающий пункт пропуска, через который можно выйти з оккупированной территории Луганской области. Также есть пункт пропуска «Счастье» — Украина со своей стороны его открыла, а боевики «ЛНР» — нет, поэтому он не работает.