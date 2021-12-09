«Рождественское» перемирие и обмен пленными: Украина предложила в ОБСЕ десять шагов по урегулированию ситуации на Донбассе

Украина на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в ОБСЕ предложила предпринять 10 шагов, в том числе новое «рождественское» перемирие и обмен удерживаемыми людьми.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ 9 декабря, сообщает Укринформ.

«Предстоящие рождественские праздники — лучшее время для движения вперед, если только оно снова не будет заблокировано политической повесткой дня или требованием о так называемом прямом диалоге», — подчеркнул он.