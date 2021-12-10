Пентагон все еще фиксирует увеличение российских войск на границе с Украиной

После онлайн-саммита президентов США и России военная ситуация у границ Украины не меняется. Соединенные Штаты Америки и дальше наблюдают скопление военнослужащих Российской Федерации.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Пентагон за последние две недели фиксирует увеличение российских военных у границы с Украиной.

«Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение в последние дни и недели», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.