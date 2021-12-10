«Сдвигов не произошло». МИД Украины (пока) не видит изменений в поведении России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита Джо Байдена с Владимиром Путиным перемен в поведении России не произошло.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на слова чиновника.

Кулеба напомнил, что после переговоров президентов прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуацию на Донбассе.

«Мы внимательно следили за заседанием, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поводу поведения на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели», – сказал он.

Теперь же Украина ожидает «практические последствия» саммита, чтобы увидеть начнет ли Путин «поднимать ставки» или решит поставить паузу.

Кроме того, министр подчеркнул, что НАТО допустил стратегическую ошибку, не предоставив Украине членство в Альянсе до 2014 года. По его словам, в такой ситуации Путин не рискнул бы вступить в конфликт с вооруженными силами НАТО.

Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.