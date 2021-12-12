Помощница госсекретаря США посетит Киев и Москву для обсуждения военной угрозы со стороны России

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид 13—15 декабря посетит Киев и Москву.
Как сообщает «Голос Америки», она встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить наращивание войск России вблизи границ Украины и «подтвердить приверженность США обязательствам по обеспечению суверенитета» украинского государства.
«Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений и поддержки «нормандского формата», — заявили в Госдепартаменте.
Как передает Интерфакс, в РФ помощница госсекретаря встретится с замглавы администрации президента Путина Дмитрием Козаком.
После встреч с чиновниками Донфрид отправится Брюссель (15—16 декабря), где проведет консультации с союзниками по НАТО для дипломатического разрешения кризиса.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по поводу нерасширения НАТО на восток.
- Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России. 9 декабря Байден созвонился с президентом Зеленским, они обсудили наращивание Россией войск около восточной границы Украины.
- Позднее Зеленский заявил, что Путин заверил Байдена в том, что Россия не будет вторгаться в Украину.