Зеленский: Путин заверил Байдена, что Россия не будет вторгаться в Украину

Глава Кремля Владимир Путин заверил президента США Джо Байдена, что Россия не будет продолжать эскалацию в отношении Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук.

«Меседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию в отношении территории нашего независимого государства... Мы сделали все, чтобы Россия сказала США, что мы [Россия] не собираемся вторгаться», — сказал он.

По мнению Зеленского, это заявление является «пусть небольшим, не конечным, но все же очень важным результатом».

«О компромиссах мы никаких не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ. Здесь очень сложный, тонкий, хирургический момент — как не потерять «нормандский» формат, потому что ты ничего не построив, можешь разрушить то, что есть, а для нас крайне важно не потерять, потому что там есть заинтересованный [президент Франции Эмманюэль] Макрон», — добавил президент Украины.

В то же время, он отметил, что не исключает отдельный формат прямых переговоров с российским президентом.

«Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров, и США», — заметил глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что Путин больше всего заинтересован в разговорах именно с президентом США среди других мировых лидеров.