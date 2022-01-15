CIT: Россия перебрасывает с Дальнего Востока к Украине ракетные комплексы «Искандер-М»

Минобороны России перебрасывает из Восточного военного округа на западные границы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team.
Аналитики проанализировали видео в соцсетях, которые свидетельствуют о переброске сил.
Во вторник, 11 января, Twitter появилось видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке, на котором опознали 9К720 «Искандер-М», накрытые брезентом. Специалисты CIT отметили, что за все время наблюдений не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-либо другую технику, кроме «Искандеров».
На видео от 13 января на железнодорожном составе, кроме танков и грузовиков, также заметили «Искандеры», но уже менее накрытые. Также на видео видны тягачи КАМАЗ-44108, которые могут использоваться для перевозки 7-метровых ракет комплекса. На еще одном видео заметили автопоезда с контейнерами, в которых могут находиться ракеты.
«По косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции «Дивизионная» в Улан-Удэ и со станции «Биробиджан-2», неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно. Эти соединения имеют на вооружении «Искандеры» и входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий — ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении», — заявили в CIT.
Также о переброске 107-й ракетной бригады «в Украину» упоминается в комментариях к одному из видео.
В Минобороны России 14 января объяснили переброску «внезапной проверкой» с выдвижением на полигоны, но CIT отмечает, что до учений «Восток-2022» еще 8 месяцев, а перед вторжением в Украину в 2014 году РФ тоже прикрывалась учениями.
12 января CIT сообщала, что России перебрасывает на запад военную технику с баз всех четырех армий Восточного округа.
- «Искандер» — один из самых мощных российских ракетных комплексов класса «земля — земля». Дальность поражения не менее 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
- Россия, вероятно, готовит вторжение в Украину. У границ собраны около 100 тысяч бойцов, а по данным западных СМИ их численность увеличат до 175 тысяч. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает к границе с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Некоторые эксперты полагают, что сценарий захвата войсками РФ Киева или Харькова маловероятен. По оценкам Institute for the Study of War, для полноценной оккупации только Киева может потребоваться до 325 тысяч военнослужащих.