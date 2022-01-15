CIT: Россия перебрасывает с Дальнего Востока к Украине ракетные комплексы «Искандер-М»

На видео от 13 января на железнодорожном составе, кроме танков и грузовиков, также заметили «Искандеры», но уже менее накрытые. Также на видео видны тягачи КАМАЗ-44108, которые могут использоваться для перевозки 7-метровых ракет комплекса. На еще одном видео заметили автопоезда с контейнерами, в которых могут находиться ракеты.

Во вторник, 11 января, Twitter появилось видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке, на котором опознали 9К720 «Искандер-М», накрытые брезентом. Специалисты CIT отметили, что за все время наблюдений не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-либо другую технику, кроме «Искандеров».

«По косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции «Дивизионная» в Улан-Удэ и со станции «Биробиджан-2», неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно. Эти соединения имеют на вооружении «Искандеры» и входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий — ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении», — заявили в CIT.

Также о переброске 107-й ракетной бригады «в Украину» упоминается в комментариях к одному из видео.

В Минобороны России 14 января объяснили переброску «внезапной проверкой» с выдвижением на полигоны, но CIT отмечает, что до учений «Восток-2022» еще 8 месяцев, а перед вторжением в Украину в 2014 году РФ тоже прикрывалась учениями.

12 января CIT сообщала, что России перебрасывает на запад военную технику с баз всех четырех армий Восточного округа.