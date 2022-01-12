CIT: Россия свозит на запад военную технику с баз всех четырех армий Восточного округа

Минобороны России перебрасывает в западные регионы военных и технику из Сибири и с Дальнего Востока. Вероятно, эти войска РФ присоединятся к силам в Крыму и вблизи границ Украины.

Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team.

Аналитики нашли в соцсетях около 30 видео, которые свидетельствуют о крупной переброске сил. Они уверены, что войска перебрасывают не для местных военных учений.

Техника и железнодорожные составы с военным едут из всех четырех армий Восточного военного округа, которые расположены в городах Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край).

На платформах замечены грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, танки, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Также замечены зенитные ракетные комплексы «Тор» и, вероятно, зенитная самоходная установка «Шилка».

Точное количество техники и военных пока не установили.