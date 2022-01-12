CIT: Россия свозит на запад военную технику с баз всех четырех армий Восточного округа

Минобороны России перебрасывает в западные регионы военных и технику из Сибири и с Дальнего Востока. Вероятно, эти войска РФ присоединятся к силам в Крыму и вблизи границ Украины.
Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team.
Аналитики нашли в соцсетях около 30 видео, которые свидетельствуют о крупной переброске сил. Они уверены, что войска перебрасывают не для местных военных учений.
Техника и железнодорожные составы с военным едут из всех четырех армий Восточного военного округа, которые расположены в городах Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край).
На платформах замечены грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, танки, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Также замечены зенитные ракетные комплексы «Тор» и, вероятно, зенитная самоходная установка «Шилка».
Точное количество техники и военных пока не установили.
- Россия, вероятно, готовит вторжение в Украину. У границ собраны около 100 тысяч бойцов, а по данным западных СМИ их число увеличат до 175 тысяч. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает к границе с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Некоторые эксперты полагают, что сценарий захвата войсками РФ Киева или Харькова маловероятен. По оценкам Institute for the Study of War для полноценной оккупации только Киева может потребоваться до 325 тысяч военнослужащих.