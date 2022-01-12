CIT: Росія звозить на захід військову техніку з баз усіх чотирьох армій Східного округу

Міноборони Росії перекидає у західні регіони військових і техніку із Сибіру та з Далекого Сходу. Імовірно, ці війська РФ приєднаються до сил у Криму і поблизу кордонів України.
Про це повідомляє група Conflict Intelligence Team.
Аналітики знайшли в соцмережах близько 30 відео, які свідчать про велике перекидання сил. Вони впевнені, що війська перекидають не для місцевих військових навчань.
Техніка і залізничні потяги з військовими їдуть з усіх чотирьох армій Східного військового округу, що розташовані в містах Улан-Уде (Бурятія), Борзя (Забайкальський край), Білогірськ (Амурська область) і Уссурійськ (Приморський край).
На платформах помічені вантажівки, автозаправники, бойові машини піхоти, танки, реактивні системи залпового вогню «Град» і «Ураган». Також помічені зенітні ракетні комплекси «Тор» і, ймовірно, зенітна самохідна установка «Шилка».
Точну кількость техніки та військових наразі не встановили.
- Росія, імовірно, готує вторгнення в Україну. Біля кордонів зібрано близько 100 тисяч бійців, а за даними західних ЗМІ їх кількість збільшать до 175 тисяч. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Деякі експерти вважають, що сценарій захоплення військами РФ Києва або Харкова малоймовірний. За оцінками Institute for the Study of War, для повноцінної окупації тільки Києва може знадобитися до 325 тисяч військовослужбовців.